Ernesto Blume rechaza posible retiro del Perú de la Corte IDH: “Sería un error gravísimo”

El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, se pronunció en contra de la propuesta del Gobierno de Dina Boluarte de evaluar la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Blume calificó la iniciativa como un “error gravísimo” e “inaceptable”, al considerar que dejaría desprotegidos a millones de ciudadanos. “El Estado está creado para proteger a las personas y sus derechos, y pretender en pleno 2025 dejar desguarnecidos a 35 millones de peruanos de la posibilidad de acudir a un sistema supranacional de defensa de derechos es un error grave”, declaró.

El exmagistrado explicó que la propuesta surge porque un sector percibe que la CIDH no ha cumplido adecuadamente su función en los últimos años. Sin embargo, precisó que se debe diferenciar las deficiencias de las personas que integran el sistema del valor del organismo en sí. “Es cierto que el sistema ha cometido errores, pero eso no habilita a descalificarlo”, agregó.

COMUNICACIÓN Y ASESORÍA

Finalmente, Blume recomendó al Ejecutivo reforzar su estrategia de comunicación y asesoría en imagen, a fin de evitar polémicas que generen incertidumbre en materia de derechos humanos. "Espero que la presidenta esuche a sus asesores más cercanos", indicó.