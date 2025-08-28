Karla Ramírez: “Fiscalía sindica a Santiváñez como cabecilla de una organización criminal”

La periodista Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, reveló que el Ministerio Público considera al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, como presunto cabecilla de una organización criminal vinculada al caso “El Dorado”. Este proceso investiga presuntos favores a una empresa minera en Ayacucho.

Según detalló Ramírez, cuando Santiváñez ocupaba la cartera del Interior, se dispuso el traslado de contingentes policiales desde Lima y Arequipa hacia la zona de influencia de la minera, con el objetivo de brindar respaldo a sus operaciones. “Estos dos movimientos policiales costaron 160 mil dólares bajo la mesa”, afirmó.

La hipótesis fiscal apunta a que Santiváñez habría aprovechado su posición como ministro del Interior para “mover y tejer los hilos” que permitieran el funcionamiento de la presunta red ilícita. De acuerdo con la investigación, el Ministerio del Interior habría sido utilizado como plataforma para favorecer a determinadas personas.

PAGOS ILÍCITOS

Finalmente, Ramírez indicó que el Ministerio Público sostiene que estos beneficios no eran gratuitos, sino que habrían implicado pagos de dinero en favor de Juan José Santiváñez y personas de su entorno, reforzando la tesis de que existía una organización con intereses económicos detrás de las decisiones ministeriales.