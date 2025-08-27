Vladimir Padilla: “No puede ser que la presidenta salga a decir ‘con mi hermano no te metas’”

El abogado penalista Vladimir Padilla sostuvo que el allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte está plenamente acreditado, al haberse realizado por orden judicial dentro de la investigación del caso “El Dorado”, referido a presuntos favores a una empresa minera en Ayacucho. En esa misma pesquisa figura también el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

En entrevista con el programa 2025 En 24 Horas, Padilla explicó que un juez solo autoriza un allanamiento si encuentra indicios que pueden esclarecer una investigación, por lo que cuestionó las críticas del Ejecutivo a dicha medida. “No puede ser que la presidenta Dina Boluarte salga a decir ‘con mi hermano no te metas’”, expresó.

En esa misma línea, Vladimir Padilla también criticó el retorno de Juan José Santiváñez al Ministerio de Justicia, recordando que meses atrás fue censurado por el Congreso de la República cuando dirigía la cartera del Interior. A su juicio, este nombramiento constituye “una burla y una clara vulneración al orden democrático”.

DINA Y SUS MINISTROS

Finalmente, el abogado penalista cuestionó que algunos ministros se pronuncien en defensa de Nicanor Boluarte, al señalar que el Estado les paga para desempeñar funciones dentro de sus sectores y no para respaldar al hermano de la presidenta Dina Boluarte ni a personajes políticos investigados por presuntos delitos.