Lamas Puccio: El Gobierno no puede usar el allanamiento a Nicanor Boluarte como pretexto para reformar el sistema de justicia

El abogado penalista Luis Lamas Puccio se refirió al operativo “Ícaro”, en el que la Fiscalía allanó 14 inmuebles, entre ellos la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en el distrito de San Borja.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Lamas Puccio explicó que este tipo de diligencias son “un conjunto de primeras acciones planteadas en una indagación para acopiar toda la información que más adelante se puede convertir en pruebas e iniciar una investigación y eventual juicio penal”.

Asimismo, cuestionó la respuesta del Ejecutivo tras el allanamiento y las críticas lanzadas contra el Ministerio Público. “No se trata de vincular un tema político y justificar una decisión de gobierno partiendo de la premisa de que, porque se está investigando a la presidenta, se va a iniciar una reforma en el sistema de justicia”, advirtió.

REFFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA

Finalmente, el letrado indicó que este escenario podría ser usada por el Ejecutivo para justificar "una reforma en el sistema de justicia y la eventual salida del Perú de Sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".