Maite Vizcarra sobre retorno de Santiváñez al Minjus: “Tiene un serio problema de legitimidad”

La analista política Maite Vizcarra cuestionó el regreso de Juan José Santiváñez al Gabinete Ministerial como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), señalando que su principal dificultad es la falta de respaldo.

“Es una persona cuestionada, el señor Santiváñez tiene un problema serio de legitimidad, desde el Congreso hay cuestionamientos respecto a su nombramiento”, afirmó en entrevista con el programa 2025 en 24 Horas.

REFORMA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

Respecto a la propuesta de Santiváñez de impulsar una reforma del sistema de justicia durante su gestión, Vizcarra consideró que se trata de un desafío de enorme complejidad. “Hablar de la reforma de justicia en el Perú es retador y sería como ganarse un Premio Nobel, ya que hay varios factores”, advirtió.

La analista también señaló que, por el tiempo limitado que tendría el ministro en su cargo, los cambios concretos serían mínimos. “Eso de plantear nuevos penales, eso todos queremos y nadie puede negar que las cárceles del Perú son centros de inteligencia del crimen, pero sería engañarnos. Hay todo un sistema institucional que hay que revisar”, puntualizó.