Walter Gutiérrez sobre retorno de Santiváñez al Gabinete: "Aquí hay un fraude a la Constitución"

Tras cinco meses de haber sido censurado por el Congreso por incapacidad en la lucha contra la criminalidad y su falta de liderazgo en el Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez fue nuevamente nombrado por la presidenta Dina Boluarte, esta vez como titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos.

Luego de su designación, Santiváñez retomó un discurso confrontacional. “Hay que limpiar al ministerio de algunos sectores caviares o de izquierda”, declaró a un medio local, palabras que han sido calificadas como divisivas.

Más allá de su retórica, el exministro arrastra una serie de cuestionamientos. Durante su gestión en el Interior, negó haber defendido a policías acusados de integrar organizaciones criminales; sin embargo, reportajes periodísticos revelaron que sí asumió la defensa legal de algunos de ellos.

¿FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN?

Al respecto, el exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, cuestionó duramente su nombramiento. “Es una persona que tiene impedimento de salida, no colabora con la justicia, está siendo investigado por delitos graves. Aquí hay un fraude a la Constitución, el Congreso tiene que reivindicar su decisión”, afirmó.