Iván García: “El gobierno comenzó a organizar su salida lo más blindado posible y Santiváñez está para eso”

El analista político Iván García afirmó que el nombramiento de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia no es casual, sino parte de una estrategia de la presidenta Dina Boluarte para organizar su salida del poder con el mayor blindaje posible frente a los cuestionamientos que enfrenta. “Creo que el gobierno ha comenzado a organizar su salida lo más blindado posible y Santiváñez está para eso”, señaló.

En entrevista con el programa 2025 En 24 Horas, García sostuvo que, a menos de un año del fin del actual mandato, resulta poco probable que el Congreso de la República censure a Juan José Santiváñez. En su opinión, tanto el Legislativo como el Ejecutivo priorizarán mantenerse en funciones hasta el 28 de julio del 2026, pese a la creciente crisis política que atraviesa el país.

El analista político también destacó que las primeras señales del nuevo titular de Justicia son consistentes con lo que el Parlamento podría respaldar. En ese sentido, mencionó temas como la reforma judicial y la propuesta de retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, aunque polémicos, podrían ser bien recibidos por ciertos sectores del Congreso.

SU PAPEL EN EL GOBIERNO

Finalmente, Iván García advirtió que el desempeño de Juan JoséSantiváñez será clave para la estabilidad de la gestión de la presidenta la República, Dina Boluarte, en su tramo final de su mandato. Según indicó, mientras el actual ministro Justicia se mantenga dentro del “guion político” que ha planteado, es poco probable que enfrente un escenario de censura en el Legislativo.