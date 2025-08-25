Álvarez Rodrich: "La salida de Dina Boluarte va a ser el 27 de julio en un avión"

El periodista y analista político Augusto Álvarez Rodrich cuestionó duramente la designación de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia, pese a haber sido censurado meses atrás cuando encabezaba la cartera del Interior.

“Le tiene confianza, en el Gobierno aspiran a durar. La salida de Dina Boluarte va a ser en un avión. Ya no tienen reputación que cuidar, no hay capital político”, afirmó en entrevista con 2025 en 24 Horas.

Consultado sobre una eventual censura en el Congreso contra Santiváñez, Álvarez Rodrich consideró que ello es “imposible”, ya que cuenta con el respaldo de Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y líder de Renovación Popular.

SOBRE CASO MARÍA ACUÑA

El periodista también se refirió al caso de la congresista María Acuña, tras revelarse que el gerente de su empresa inmobiliaria sería un presunto testaferro. “Este Congreso es una decadencia absoluta”, sentenció.