Marco Píngaro sobre violencia en la Sudamericana: "Hinchas detenidos no podrán ingresar a los estadios"

La violencia se apoderó del fútbol sudamericano. El partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, disputado el miércoles 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América, fue suspendido tras una batalla campal entre hinchas en las tribunas.

De acuerdo con el periodista argentino Marco Píngaro, la Policía no pudo ingresar al estadio debido a conflictos previos que datan del 2023, lo que llevó a que Independiente contratara seguridad privada para los encuentros.

HINCHAS ARGENTIDOS DETENIDOS

Según el periodista, tras los disturbios, dos hinchas argentinos fueron detenidos, los cuales quedarán impedidos de asistir a los estadios locales en aplicación del derecho de admisión y tampoco podrán ingresar a escenarios deportivos internacionales.