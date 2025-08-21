Nakazaki: "No hay penal que pueda garantizar la seguridad de un expresidente, por eso se creó Barbadillo"

El abogado penalista César Nakazaki criticó la decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de anular lo dispuesto por la Junta de Clasificación, que había ordenado el internamiento del expresidente Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo.

“En primer lugar, el presidente personifica al Perú, es el Perú. Segundo, no hay ningún penal que pueda garantizar la seguridad de un expresidente, por eso se creó Barbadillo. Es falso que sea por otros hechos”, señaló en entrevista con 2025 en 24 Horas.

JEFE DEL INPE

Nakazaki también cuestionó la labor del jefe del INPE, Iván Paredes, quien argumentó que la Junta de Clasificación solo evaluó la condición de expresidente de Vizcarra y no consideró otros aspectos técnicos.

“Estoy sorprendido y emplazo al ministro de Justicia, Enrique Alcántara, para que diga por qué preside el INPE. Están malogrando un caso penal como el de Vizcarra, donde existen altas posibilidades de una condena”, advirtió el penalista.