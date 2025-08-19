Julio Rodríguez: Investigaciones contra Dina Boluarte están en riesgo tras fallo del TC

El abogado penalista Julio Rodríguez advirtió que las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte podrían estar en “riesgo” luego de que el Tribunal Constitucional ordenara suspender los procesos de la Fiscalía de la Nación contra la jefa de Estado hasta que concluya su mandato.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Rodríguez explicó que el fallo del TC se sustenta en la interpretación del artículo 117 de la Constitución, el cual limita los delitos por los que un presidente en funciones puede ser investigado. “El Tribunal está entendiendo que solo casos como el cierre del Congreso merecen una investigación durante el mandato”, precisó.

“No se puede iniciar ningún tipo de acción más allá de lo básico. Esto pone en riesgo las investigaciones. Imagínese que el acto imputado ocurre en los primeros meses de gestión: prácticamente se va a esperar cinco años para recién empezar. ¿Qué pasa si muere un testigo o se pierde una fuente de información?”, agregó.

FALLO DEL TC Y EXPRESIDENTES

Finalmente, Rodríguez descartó que el fallo pueda beneficiar a otros exmandatarios. “El Tribunal Constitucional ha sido claro: esta decisión es aplicable desde su publicación en adelante, no tiene efecto retroactivo”, subrayó.