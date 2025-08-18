López Aliaga cuestiona sondeo que lo coloca en primer lugar: “Para mí Ipsos no es válida”

El alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se pronunció tras conocerse los resultados de una reciente encuesta nacional de Ipsos, que lo ubica por delante de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en las preferencias electorales.

SOBRE EL SONDEO

De acuerdo con el sondeo, publicado el último fin de semana, López Aliaga alcanza un 10% de respaldo, superando a Fujimori Higuchi, que registra un 8%. Sin embargo, la encuesta también revela un alto nivel de indecisión: el 38% de los consultados afirmó que votaría en blanco o viciaría su voto, mientras que un 13% no precisa aún su elección, a solo ocho meses de los comicios generales.

Pese a la ventaja reflejada en las cifras, el burgomaestre limeño desestimó la validez del estudio. “La fuente para mí no es válida. Ipsos cometió, en mi opinión, un delito una semana antes de las elecciones presidenciales. Hizo un pésimo manejo de manipulación de la información”, declaró.

Consultado sobre si planea postular a la presidencia, López Aliaga evitó dar una respuesta directa. “Sigo trabajando como alcalde, ya veré qué hago con mi vida. Tengo que definir claramente qué es lo que voy a hacer en los próximos años”, señaló, dejando en suspenso su eventual candidatura.