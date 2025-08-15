Perú es el país con más expresidentes presos por delitos de corrupción en Latinoamérica

La detención preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra ha captado la atención de medios internacionales, reforzando la imagen del Perú como el país con más exmandatarios encarcelados en América Latina por delitos de corrupción.
EXPRESIDENTES EN PENAL BARBADILLO
Actualmente, cinco expresidentes han pasado de ocupar el sillón presidencial en Palacio de Gobierno a cumplir condena o prisión preventiva en el penal de Barbadillo, mientras que otro más afrontó arresto domiciliario.
- El primero en ser internado en este penal exclusivo para exmandatarios fue el fallecido Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por homicidio calificado en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
- A la lista se sumó Alejandro Toledo, quien cumple 20 años y 6 meses de prisión por colusión y lavado de activos, debido a irregularidades en los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.
- Posteriormente, Pedro Castillo ingresó a Barbadillo bajo prisión preventiva por el fallido intento de golpe de Estado en 2022.
- También figura Ollanta Humala, condenado a 20 años y 6 meses de cárcel por lavado de activos, al haberse probado el ingreso de aportes ilícitos a sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.
- El más reciente ingreso es el de Martín Vizcarra, quien afrontará cinco meses de prisión preventiva en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en la construcción de la obra Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.
- Por su parte, Pedro Pablo Kuczynski cumplió arresto domiciliario en 2019 por presunto lavado de activos. Actualmente tiene impedimento de salida del país y espera el inicio de su juicio oral.