Perú es el país con más expresidentes presos por delitos de corrupción en Latinoamérica

La detención preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra ha captado la atención de medios internacionales, reforzando la imagen del Perú como el país con más exmandatarios encarcelados en América Latina por delitos de corrupción.

EXPRESIDENTES EN PENAL BARBADILLO

Actualmente, cinco expresidentes han pasado de ocupar el sillón presidencial en Palacio de Gobierno a cumplir condena o prisión preventiva en el penal de Barbadillo, mientras que otro más afrontó arresto domiciliario.