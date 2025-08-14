Arce sobre ley de amnistía: "De ninguna manera va a haber reconciliación si no se consigue justicia"

El excongresista de la República, Richard Arce, se pronunció luego que la presidenta Dina Boluarte promulgó la ley que concede amnistía para policías, militares y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el exparlamentario expresó su indignación por la promulgación de dicha ley, y aseguró que ello representa "una cachetada" para todas aquellas familias que buscan justicia para las víctimas de aquella época.

"Ver ayer a la presidenta festejando, porque esa es la imagen que se proyectó, es una cachetada a todas esas familias que están buscando a sus familiares (víctimas) [...] de ninguna manera va a haber reconciliación si no se consigue justicia", dijo.

"IMPUNIDAD"

En ese sentido, Arce Cáceres aseguró que la presidenta Dina Boluarte promulgó dicha ley con el único objetivo de conseguir "impunidad" antes las investigaciones que abrirían en su contra tras culminar su mandato por presuntos actos de corrupción.