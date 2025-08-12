Berit Knudsen sobre precandidato colombiano Daniel Quintero: “Es lo mismo que Petro”

Berit Knudsen cuestionó la actitud del precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero, quien se grabó izando una bandera de su país en territorio peruano. En declaraciones a 2025 En 24 Horas, la internacionalista sostuvo que el exalcalde de Medellín aprovechó la controversia generada por el presidente Gustavo Petro para ganar notoriedad en medio de su campaña política. Según indicó, el gesto de Quintero responde a una estrategia mediática orientada a reforzar su perfil de cara a las próximas elecciones en Colombia.

Knudsen explicó que Quintero inició su carrera como independiente, pero que actualmente es parte del Pacto Histórico, la coalición que llevó a Gustavo Petro al poder. “Es lo mismo que Petro, no es que sea cercano”, enfatizó la analista, al remarcar que sus posturas políticas coinciden con la del mandatario colombiano. Añadió que este tipo de actos no hace más que escalar la tensión diplomática entre ambos países, por la disputa simbólica en torno a la soberanía de la isla Chinería, que Petro reclama como colombiana.

Para la internacionalista, el discurso de Petro sobre este tema “está totalmente fuera de contexto”, dado que la zona de Santa Rosa, donde se ubica la isla, pertenece al Perú. Knudsen recordó que el mandatario colombiano utilizó esta narrativa para trasladar la conmemoración del Día de la Batalla de Boyacá a Leticia, evitando realizarla en Boyacá, donde enfrentaba masivas protestas ciudadanas. Según señaló, el cambio de sede buscó desviar la atención de la crisis política interna que enfrenta Petro en su país.

LA EXCUSA DE PETRO

“Petro ha sacado un haz bajo la manga de lo inexistente, es un invento y la población no es tonta y se da cuenta de lo que está pasando”, manifestó Berit Knudsen en diálogo con Tatiana Alemán. Asimismo, la internacionalista advirtió que la utilización de temas territoriales con fines políticos es una táctica peligrosa, pues puede poner en riesgo las relaciones bilaterales. La especialista instó a mantener un manejo diplomático prudente y a evitar que este tipo de incidentes escalen hacia mayores conflictos en la frontera amazónica.