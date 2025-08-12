Ángel Delgado: "Propuesta de Delia Espinoza para designar a Patricia Benavides en el JNE es ilegal"

El abogado constitucionalista Ángel Delgado se pronunció sobre el regreso de Patricia Benavides al Ministerio Público, luego de que la Junta de Fiscales Supremos rechazara su designación al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), propuesta por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Delgado calificó como “una vergüenza” la actuación de la titular del Ministerio Público. “Aquí el tema de fondo es la necedad puesta a prueba por parte del Ministerio Público y de la doctora Delia Espinoza como titular para dar cumplimiento a la ley del Perú, pero lo que vemos es que se burlan de los mandatos de organismos competentes como la JNJ y después la Corte Suprema. ¿Qué fiscales tenemos al frente? Estos comportamientos causan vergüenza y descalifican a la señora Espinoza”, sostuvo.

Respecto a la propuesta de Espinoza de designar a Benavides en el JNE, Delgado fue enfático en calificarla como un acto ilegal. “Está proponiendo a los fiscales violar la ley que dicen defender, es inaceptable, es un despropósito. Hace rato debió dejar de ser fiscal de la Nación”, afirmó.

SOBRE DESPACHO FISCAL QUE OCUPARÁ BENAVIDES