García Belaúnde: “Legisladores con problemas de ética no deberían participar en el Congreso”

En medio de investigaciones por presuntos recortes de sueldos a trabajadores y presunta vinculación con organizaciones criminales, varios congresistas han sido designados como presidentes o miembros de comisiones ordinarias del Congreso de la República.

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde cuestionó estas designaciones y afirmó que “todo congresista que tiene problemas de ética y vinculados a delitos no debería tener ningún tipo de participación en el Congreso, salvo lo estrictamente necesario”.

Por su parte, el exjefe del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso, Alejandro Rospigliosi, señaló que se evidencia cómo legisladores con “falta de idoneidad, formación profesional y experiencia laboral” están asumiendo responsabilidades en estos grupos de trabajo.

COMISIONES INSTALADAS

Hasta el momento, se han instalado diez comisiones, entre ellas Constitución, Agraria, Economía, Comercio Exterior, Presupuesto, Salud y Población, Vivienda y Fiscalización. La conformación de todas las comisiones ordinarias se completará este miércoles.