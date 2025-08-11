Hugo de Zela califica como "acto de provocación" colocación de bandera colombiana en territorio peruano

El diplomático y exembajador Hugo de Zela advirtió que la aparición de una bandera de Colombia en el distrito de Santa Rosa, en Loreto, constituye “claramente un acto de provocación” y un intento por generar tensiones.

“Están tratando de generar un problema, tratando de lanzar un mensaje. Lo que no sabemos es quiénes lo hicieron, no hay seguridad de que se trate de un acto oficial de los colombianos. Quien lo hizo, quiso provocarnos [...] Evitemos caer en la provocación de Petro”, declaró en entrevista con 2025 en 24 Horas.

En esa línea, De Zela reafirmó que la isla Chinería es territorio peruano, respaldado por fundamentos jurídicos y tratados internacionales. “La isla Chinería es peruana y seguirá siendo peruana”, enfatizó.

NECESIDADES EN LA FRONTERA CON COLOMBIA

Finalmente, señaló que en la zona fronteriza con Colombia existen carencias que afectan a la población local y exhortó a ambos países a coordinar acciones conjuntas para atender dichas necesidades.