Defensa de Patricia Benavides denunciará constitucionalmente a Delia Espinoza, anuncia Christian Salas

Christian Salas, abogado de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, se pronunció sobre la negativa de la actual titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, de reponer a su clienta en el cargo de fiscal suprema, pese a la orden emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el letrado cuestionó la negativa de acatar la orden de la JNJ por parte de Espinoza Valenzuela y aseguró que no existe ningún argumento ni justificación legal que impida la reposición de Patricia Benavides.

"No hay ninguna justificación que sirva de excusa a la señora Delia Espinoza para que no de pie al retorno de la doctora Benavides a su cargo como fiscal suprema. Todos los argumentos señalados desde el 16 de junio [...] todo eso ya ha sido levantado y aclarado jurídicamente", dijo.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL

En ese sentido, la defensa legal de Benavides Vargas anunció que presentarán una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación por los presuntos delitos de desobediencia a la autoridad y omisión de actos funcionales, asimismo, solicitarán al presidente del Congreso que, a través de la Policía Nacional, se autorice su detención en flagrancia.