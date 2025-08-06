Romy Chang sobre fallo del TC que ratifica atribuciones de la PNP: "Falto asesoría técnica"

La abogada penalista Romy Chang se pronunció sobre el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que rechazó la demanda presentada por el Ministerio Público contra la ley que permite a la Policía Nacional del Perú (PNP) liderar la investigación preliminar en casos de flagrancia.

En entrevista con el programa 2025 en 24 Horas, Chang calificó la decisión como poco efectiva. “No ayuda mucho, es un tanto inocua. Se esperaba una respuesta más concreta. Faltó asesoría técnica al momento de emitir el fallo”, sostuvo.

PROBLEMA DE CONCEPTOS

Asimismo, la penalista expresó su preocupación respecto al criterio del TC, que señala que la investigación del delito se divide en dos subetapas: una investigación preliminar a cargo de la PNP con conducción jurídica del Ministerio Público, y una investigación preparatoria formalizada, bajo responsabilidad directa de la Fiscalía con apoyo operativo de la Policía.

Ante ello, Chang advirtió que se trata de un problema de conceptos. “No existen dos subetapas. Eso es lo que se incorporó en esta ley y lo que se cuestionaba por ser inconstitucional”, explicó.