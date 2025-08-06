Luis Herrera Romero: “Sancionar a un policía puede tardar uno o dos años”

El exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, Luis Herrera Romero, se pronunció sobre la reciente intervención de nueve agentes policiales implicados en la presunta organización criminal “Los incorregibles de San Juan de Miraflores”. En declaraciones al programa 2025 en 24 Horas, destacó la disposición de la propia Policía Nacional al investigar y capturar a sus miembros involucrados en actos delictivos.

Durante la entrevista con la periodista Tatiana Alemán, Herrera Romero lamentó la lentitud de los procesos disciplinarios en la institución. “Sancionar a un policía puede tardar uno o dos años”, afirmó, haciendo énfasis en la necesidad de que órganos como la Inspectoría General actúen con mayor celeridad frente a casos de corrupción o delitos dentro de la propia institución.

El exfuncionario también señaló que una de las causas que permite el ingreso de malos elementos a la Policía Nacional es la deficiente selección de nuevos postulantes. “Hay fallas estructurales en los procesos de captación que deben corregirse”, manifestó, advirtiendo que sin una base sólida, las reformas pierden efectividad.

FALLAS ESTRUCTURALES

Finalmente, Herrera Romero consideró urgente una reforma en la Policía Nacional que no solo fortalezca los mecanismos de control interno, sino que también promueva una mejor formación y evaluación constante del personal. Todo ello, con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana en la institución encargada de brindar seguridad.