Ministro del Interior: “Me comprometo a reducir la cifra de seis homicidios al día”

El ministro del Interior, Carlos Malaver, se pronunció en defensa del Gobierno frente a las críticas por la falta de estrategias concretas en materia de seguridad ciudadana, luego del mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte por Fiestas Patrias.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Malaver aseguró que sí existe un plan de seguridad estructurado en cuatro ejes principales: prevención, control territorial, lucha contra la criminalidad organizada transnacional y fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional del Perú (PNP). “Estas acciones se están trabajando de manera paralela”, afirmó.

El titular del Interior reconoció, sin embargo, que el sistema enfrenta limitaciones logísticas y de personal. “Faltan efectivos policiales y capacidad logística. A partir de septiembre, con el Plan Celador, se está sincerando cuántos policías irían para Lima y Callao”, explicó.

Respecto a los datos presentados por la presidenta Boluarte en su mensaje —donde señaló la desarticulación de más de 13 mil bandas criminales—, Malaver precisó: “Una cosa son las intervenciones policiales. Estamos mejorando los indicadores con el objetivo de lograr prisión preventiva. Diariamente hay detenidos, pero no todos llegan al penal. No es que no existan (los casos), están intervenidas”.

REDUCCIÓN DE CIFRAS DE HOMICIDIO

Finalmente, el ministro se comprometió a reducir la cifra de seis homicidios al día. "Este Gobierno está haciendo una gran inversión en seguridad ciudadana, si tenemos un plan, la implementación demora, me comprometo a reducir la cifra de seis homicidios en lo que dure el Gobierno", afirmó.