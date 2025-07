Álvarez Rodrich sobre mensaje de Dina Boluarte: “Fue impredecible, una majadería”

El analista político Augusto Álvarez Rodrich calificó como “impredecible” y “desastroso” el último mensaje a la Nación brindado por la presidenta Dina Boluarte con motivo de Fiestas Patrias y señaló que el extenso discurso presidencial evidenció la falta de rumbo del actual Gobierno.

“Fue impredecible, una majadería tremenda ir con ese discurso. Tienes que pensar en los peruanos. Esta señora no tiene mayor respeto por el ciudadano. El redactor de Palacio es muy malo. Esta es la expresión de un Gobierno que no sabe dónde está parado. Los ministros debieron advertírselo. Creo que no hubo alguien que le dijera que su discurso era muy largo. Es un desastre”, dijo en entrevista con 2025 en 24 Horas.

Asimismo, lamentó que Boluarte haya desperdiciado la oportunidad de generar un gesto de reconciliación con las víctimas de las protestas del 2022 y 2023, así como con quienes sufren a diario los efectos de la extorsión y la delincuencia. “Esto requiere capacidad de estadista. No se vio una expresión de conmoción. Parece que no se da cuenta de lo que está pasando. Un mensaje no es una sopa de letras”, sentenció.

SOBRE INCIDENTES DURANTE DISCURSO DE BOLUARTE

Finalmente, se refirió a los incidentes protagonizados por congresistas de oposición durante la presentación de Boluarte en el Congreso, y los calificó como una falta de respeto al país: “Hoy le han faltado el respeto al Perú”, dijo.

El mensaje presidencial del 28 de julio se extendió por más de cuatro horas y ha generado un intenso debate por su contenido, su tono confrontacional y la falta de autocrítica en temas clave como la crisis política, la seguridad ciudadana y la economía nacional.