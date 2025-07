Ángel Delgado sobre mensaje de Dina Boluarte por 28 de julio: “De este Gobierno no espero nada”

El analista político Ángel Delgado saludó que el ministro de Defensa, Walter Astudillo, haya aclarado que los símbolos patrios —como la bandera, el escudo y el himno nacional— son de uso libre y que el polémico proyecto de reglamento que generó controversia será revisado por el Gobierno.

En entrevista con el programa 2025 en 24 Horas, Delgado restó importancia al mencionado reglamento y consideró que el Ejecutivo debería priorizar temas más urgentes para el país. “Este proyecto no tenía mayor importancia. El Gobierno debería enfocarse en temas más importantes”, opinó.

Asimismo, se pronunció sobre el paro convocado por un sector de transportistas para el 28 de julio, fecha en que se celebran las Fiestas Patrias. “No hay que aprovecharse de coyunturas festivas para los peruanos. No creo que sea el momento. La causa no es mala, las protestas están bien, pero no es el momento”, sostuvo.

SOBRE MENSAJE A LA NACIÓN DE DINA BOLUARTE

Finalmente, al ser consultado sobre sus expectativas respecto al mensaje a la Nación que ofrecerá la presidenta Dina Boluarte el 28 de julio, Delgado fue tajante: “No espero nada de este Gobierno, lo único que pido es que no sigan metiendo la pata”.