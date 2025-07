Juan Carlos Liendo: “En la gestión de Dina Boluarte se ha hecho costumbre apedrear a la presidenta”

El exjefe de la DINI, Juan Carlos Liendo, cuestionó la gestión de la presidenta Dina Boluarte, señalando que el rechazo ciudadano hacia su gobierno es evidente y sostenido. En entrevista con 2025 En 24 Horas, afirmó que “se ha hecho una costumbre que los ciudadanos abucheen y hasta apedreen a la presidenta”, lo que —a su juicio— refleja la falta de legitimidad del actual gobierno.

En diálogo con Tatiana Alemán, Liendo calificó la administración de a presidenta Dina Boluarte como “una frustración perpetua para los peruanos” y resaltó el creciente descontento social. En esa línea, instó a los ciudadanos a ejercer un voto más consciente en las próximas elecciones generales, aunque reconoció que tanto la derecha como la izquierda “están completamente desprestigiadas”.

Consultado sobre el panorama político de cara a los comicios generales del 2026, Juan Carlos Liendo sostuvo que la campaña electoral “de facto” ya ha comenzado. En referencia al líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, indicó que su nombre ya aparece en diversas pintas en varias regiones del país, lo que evidencia su intención de postular nuevamente.

SOBRE CÉSAR ACUÑA

No obstante, el exjefe de la DINI recomendó a César Acuña no mezclar su labor como gobernador regional de La Libertad con su campaña política. “Tiene que saber diferenciar su rol institucional de sus aspiraciones electorales, para no comprometer la ética en la gestión pública”, advirtió el exjefe de inteligencia.