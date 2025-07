José Elice cuestiona aumento de sueldo de Boluarte: “No era el momento, no piensan en los ciudadanos”

El exministro del Interior José Elice se sumó a las críticas contra el reciente aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte, al considerar que la medida es inoportuna en medio de la actual crisis política, social y económica que atraviesa el país.

“Este no era el momento, lo que tenemos hoy es un desorden en las remuneraciones de las autoridades del Estado. En conclusión: no piensan en los ciudadanos. Si soy presidente y tengo poca aprobación y si tengo un poco de sentido ético-moral no dejo que mi ministro de Economía o mi Consejo de Ministros apruebe una cosa así”, afirmó en entrevista con el programa 2025 en 24 Horas.

El exministro también se refirió a la remuneración vitalicia que le correspondería a Boluarte como expresidenta, la cual ascendería a S/15,600 mensuales, además de algunos beneficios adicionales. Sin embargo, explicó que para acceder a ese derecho debe cumplir con los cinco años de gestión presidencial, algo que podría complicarse debido a que Boluarte asumió el cargo tras la destitución de Pedro Castillo. “Ahí va a haber un problema”, advirtió.

DECRETO PODRÍA SER DEROGADO POR LEY DEL CONGRESO

Finalmente, Elice recordó que el Decreto Supremo que oficializa el incremento del sueldo presidencial podría ser derogado mediante una ley aprobada por el Congreso de la República, una posibilidad que ya ha sido planteada por algunos parlamentarios.