Martín Vizcarra advierte posible "levantamiento" si no se respeta eventual fallo de la CIDH por inhabilitación

El expresidente Martín Vizcarra ha vuelto a generar controversia al declarar que lideraría acciones de protesta en caso no se respete un eventual fallo favorable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a las inhabilitaciones impuestas por el Congreso en su contra.

“Estoy seguro que habría un levantamiento, hay un respaldo grande a una opción presidencial. Se tiene que ser consciente de que estas decisiones del Congreso nos pueden llevar a un enfrentamiento social de graves consecuencias”, afirmó Vizcarra.

REACCIONES

Sus declaraciones no han tardado en provocar reacciones. El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde lo calificó como un “matón de barrio” y advirtió que la justicia no puede utilizarse como excusa para promover la violencia. “Eso no es política ni democracia”, señaló.

En la misma línea, un abogado penalista Luis Lamas Puccio sostuvo que los argumentos del exmandatario carecen de sustento tanto fáctico como jurídico.