Nakazaki sobre carta notarial a Boluarte: Si un médico ve afectado su honor si podría defenderse revelando la verdad

El abogado penalista César Nakazaki se pronunció sobre la carta notarial enviada por el cirujano Mario Cabani a la presidenta Dina Boluarte, en la que el médico le exige que se rectifique y admita haberse sometido a un procedimiento quirúrgico de más de dos horas, o de lo contrario iniciará acciones legales por difamación agravada y calumnia.

Durante una entrevista con el programa 2025 en 24 Horas, Nakazaki explicó que, si bien los médicos tienen el deber de mantener la confidencialidad sobre los actos médicos, ese derecho no es absoluto. “Un médico no tiene derecho a revelar parte del acto médico, pero si se afecta su prestigio, se activa la legítima defensa, y ahí sí podría salir a decir la verdad para proteger derechos como el honor”, afirmó.

El abogado también cuestionó el origen del conflicto: “El doctor Cabani debió pensar antes de dar una entrevista, ya que no hay una resolución judicial que lo autorice a hablar del caso. Tras eso, la presidenta respondió públicamente, y ahora se ha generado esta controversia. Lo más recomendable es que cada uno se aboque y se respete el marco legal”.

HISTORIA CLÍNICA DE DINA BOLUARTE

Respecto a la denuncia de que Boluarte habría retirado su historia clínica, Nakazaki aclaró que ese acto no constituye un delito: “El centro está en su derecho de exigir que le devuelvan la historia clínica, pero no hay ninguna figura penal, solo no se habría cumplido un acuerdo entre médico y paciente”.