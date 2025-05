Jaime de Althaus: “Boluarte sacrificó a Salardi para intentar salvar a Adrianzén, pero no funcionó”

El analista político Jaime de Althaus cuestionó duramente la reciente recomposición del Gabinete Ministerial, señalando que la presidenta Dina Boluarte habría intentado evitar la censura del renunciante jefe del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ofreciendo a la izquierda la salida del entonces ministro de Economía, José Salardi.

“Para mí, Salardi es el mejor ministro de Economía que ha tenido el Perú en los últimos años por sus programas de reformas económicas, su salida rompe el sostén que tenía Boluarte, que era el apoyo de un sector económico. Intentó salvar a Adrianzén ofreciendo a la izquierda la cabeza de Salardi, que tenía propuestas liberales, pero no le funcionó porque Fuerza Popular le bajó el dedo”, aseguró en entrevista con 2025 en 24 Horas.

Asimismo, el analista criticó el nombramiento de César Sandoval como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, en reemplazo de Raúl Pérez Reyes, quien fue trasladado al Ministerio de Economía. “Destruyeron lo poco positivo que tenían. Han puesto en el MTC a un abogado que no sabe nada de ingeniería, que no tiene nada que ver con el sector. Me parece que han colocado al primero que encontraron a la mano”, sentenció.

JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ Y EL MININTER

En esa línea, señaló que el nombramiento de Carlos Alberto Malaver como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Julio Díaz, es "más de lo mismo" ya que Malaver "es un hombre" del exministro Juan José Santiváñez, quien "seguiría manejando el Mininter". Finalmente, indicó que lo más probable es que Eduardo Arana podría ser el nuevo presidente del Consejo de Ministros (PCM).