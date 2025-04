Vladimir Padilla sobre posible extradición a Nadine Heredia: "Dina Boluarte puede decir que no"

El asilo político que el presidente de Brasil, Lula da Silva, le otorgó a la exprimera dama del Perú, Nadine Heredia, sigue dando mucho de que hablar y, por ello, el abogado penalista Vladimir Padilla llegó a Panamericana Televisión para conversar con Tatiana Alemán en '2025 en 24 Horas' para tratar sobre este tema: “Es una decisión soberana del gobierno de Brasil, en este caso, del presidente Lula. Esto no parte del Congreso. Podrán reclamar, pero él no va a dar marcha atrás y mientras esté esto no va a cambiar”, sentenció el letrado.

Además, pese a que desde el congreso brasilero existen serios cuestionamientos hacía Lula da Silva por su decisión sobre Nadine Heredia, por el momento no existen muchas posibilidades de que la exprimera dama vuelva al Perú para cumplir su condena.

¿Es posible una extradición?

Si bien es cierto todavía existe la posibilidad desde la justicia peruana se emita la figura de la extradición, esta puede quedar en la nada por decisión de Dina Boluarte: “La extradición tiene dos componentes: el judicial y el gubernamental. El Poder Judicial te puede decir que es procedente, pero la presidenta te pude decir que no y es coherente que diga eso porque dio el salvoconducto”, manifestó el abogado.

Cabe recordar que Heredia fue sentenciado junto a su esposo Ollanta Humala a 15 años de prisión por aportes ilícitos a las campañas presidenciales del Partido Nacionalista Peruano en las elecciones del 2006 y 2011.