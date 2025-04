Víctor Andrés García Belaúnde sobre Ilan Heredia: "Si lo buscan igual que a Cerrón no lo van a encontrar"

La reciente sentencia que condena a Nadine Heredia y Ollanta Humala a 15 años de presión tiene también a otros sentenciado: Ilan Heredia. El hermano de la exprimera dama debe purgar una pena de 12 años de cárcel y, desde el día del dictado parcial de la sentencia, está inubicable.

En ese sentido, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde asistió a Panamericana Televisión para conversar con Tatiana Alemán en el programa '2025 en 24 Horas' sobre esta y otras situaciones de la actualidad del Perú: "Se supone que lo están buscando, pero si lo están buscando como buscan a Vladimir Cerrón, no lo van a encontrar. Yo creo que no está en la embajada de Brasil porque no creo que se preste a esconder una persona en su local porque, de otra manera, debería decir que está dentro y ahí hay dos posibilidades: o lo entrega a la embajada o, en todo caso, la embajada le da asilo para no entregarlo", afirmó el político peruano.

Finalmente, concluyó también que el estado brasilero no puede ocultar este tipo de información al Perú: "Pero lo que no puede hacer ningún gobierno ni menos el de Brasil, porque son promotores de los asilos, es esconder una persona sin que lo sepa el gobierno”.

Actualidad peruana

Además del tema de Ilan Heredia, García Belaúnde, también conversó sobre los recientes temas de peajes en el sur de Lima, investigaciones contra Martín Vizcarra e incluso la reciente negativa del Congreso para que Dina Boluarte viaje al funeral del Papa Francisco.