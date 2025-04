Ernesto Blume sobre asilo diplomático a Nadine Heredia: "No cabe otra alternativa que conceder el salvoconducto"

Todavía persisten las opiniones alrededor la situación que vive Nadine Heredia. Una de esas opiniones es sobre la decisión del estado peruano de conceder el salvoconducto a la exprimera dama. Ante ello, el abogado constitucionalista, profesor universitario y político conservador peruano, Ernesto Blume, conversó con Tatiana Alemán en '2025 en 24 Horas' y consideró la decisión del régimen Dina Boluarte como oportuna: “El gobierno peruano ha cumplido con los términos del tratado sobre asilo que establece que cuando el país receptor acepta el asilo comunica al país en el cual se encuentra la persona involucrada y debe de inmediato conceder el salvoconducto necesario. Por lo tanto, desde mi punto de vista se ha cumplido con el trámite correspondiente”.

Además, añadió que en estas circunstancias el estado se ve obligado a acatar lo decidido por el país que aceptó el asilo: “El tema es que cuando se tramita un asilo, si el estado receptor acepta el asilo, el estado obligado a entregar a la persona no está en condiciones de cuestionar si el tema ha sido bien analizado o no por el país receptor, es decir, frente a al pedido del estado receptor no cabe otra alternativa que conceder el salvoconducto y entregar a otra persona”.

Lazos políticos, antecedentes judiciales

Lula da Silva fue encarcelado en 2018 tras ser condenado por corrupción y lavado de dinero en el marco del caso Lava Jato, el escándalo más grande de corrupción en América Latina. Pasó 580 días en prisión hasta que el máximo tribunal de justicia brasileño anuló sus condenas en 2021 por irregularidades procesales, lo que le permitió regresar a la política y asumir nuevamente la presidencia en 2023. Según declaraciones del propio Marcelo Odebrecht, Lula habría recibido cerca de 8 millones de reales en efectivo entre 2012 y 2013.

La conexión entre Lula y la ex pareja presidencial peruana, basada tanto en afinidades ideológicas como en vínculos con Odebrecht, plantea interrogantes sobre la imparcialidad del asilo otorgado a Heredia. Aunque el procedimiento formal de extradición exige que la solicitud parta del Poder Judicial peruano y sea refrendada por la Corte Suprema y el Ejecutivo, el entorno político brasileño, con Lula en el poder, podría resistirse a colaborar con dicho pedido.

La historia reciente de figuras protegidas por asilo político, como Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres, demuestra que los cambios de gobierno pueden alterar completamente el destino de los asilados. Si Lula no continúa en el poder después de 2026 y un partido opositor asume la presidencia, la decisión de revocar el asilo de Nadine Heredia podría convertirse en una posibilidad real, dejando abierta la puerta a su eventual extradición al Perú.