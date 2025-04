Aníbal Quiroga: "Suspensión temporal de Dina Boluarte no existe en la Constitución"

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga sostuvo que la presidenta de la República, Dina Boluarte, podría haber incurrido en una infracción constitucional al no comunicar al Congreso sus intervenciones quirúrgicas realizadas en 2023.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, precisó que los ministros de ese entonces también serían responsables si estaban al tanto de la situación y no advirtieron sobre la obligación de informar al Parlamento. “Si los ministros sabían de estas cirugías, debieron comunicarle a la presidenta que eso debía informarse al Congreso. Y si no lo hicieron, lo que correspondía era que renuncien”, afirmó.

Quiroga planteó una hipótesis sobre el posible motivo por el cual Boluarte habría optado por el silencio: “Al existir una incapacidad temporal, el presidente del Congreso asume funciones. Tal vez no tenía la seguridad de que le devolverían el cargo, y por eso no lo comunicó. Pero no es lo mismo estar sedada que estar dormida”, ironizó.

SUSPENSIÓN TEMPORAL A DINA BOLUARTE

Respecto al informe preliminar aprobado por la Comisión de Fiscalización, que recomienda la suspensión temporal de la presidenta, Quiroga fue enfático: “La figura de la suspensión temporal no existe en la Constitución. Se puede declarar una incapacidad física, pero no suspender al presidente por otros motivos”.