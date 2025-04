Andy Carrión sobre propuesta para suspender a Dina Boluarte: “No existe esta figura como tal”

En entrevista con el programa “2025 En 24 Horas”, el abogado penalista Andy Carrión aseguró que no existe base legal para una suspensión temporal de la presidenta Dina Boluarte, como ha sido planteado por algunos congresistas. “De acuerdo a la Constitución, no existe la figura de suspensión temporal. O bien se le vaca a la presidenta o bien se le inhabilita por incapacidad moral, pero no existe esta figura como tal”, declaró en diálogo con Tatiana Alemán.

En ese sentido, el letrado cuestionó la falta de sustento jurídico en algunas iniciativas legislativas, señalando que a menudo los congresistas impulsan propuestas sin respaldo constitucional. “Yo les preguntaría cuál es la base legal para esta propuesta”, añadió, dejando entrever un cuestionamiento directo a la calidad del debate parlamentario en torno a este tema.

Asimismo, Carrión se refirió al caso de las cirugías de la mandataria, quien acudió este lunes al Ministerio Público para brindar su declaración. El abogado precisó que la investigación fiscal no gira en torno al tipo de intervención médica a la que se sometió Boluarte Zegarra, sino al tiempo en que estuvo ausente del cargo durante su proceso de recuperación.

SOBRE CASO CIRUGÍAS

“El tema medular de la investigación es el tiempo que estuvo alejada del poder sin informar de manera clara y oportuna”, puntualizó Carrión. Esta investigación continúa generando controversia en la escena política nacional, mientras el Ministerio Público avanza en sus diligencias.