César Nakazaki: “A Boluarte se le puede investigar, pero no procesar mientras sea presidenta”

El abogado penalista César Nakazaki abordó en el programa 2025 en 24 Horas de Panamericana Televisión las implicancias del archivamiento de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el denominado 'caso Rolex'. La decisión fue tomada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, argumentando el artículo 117 de la Constitución. “El Congreso ha decidido, insisto, siguiendo la tradición, que podrá investigar, pero no puede procesársele mientras sea presidente”, explicó Nakazaki. Sin embargo, aclaró que el archivo no implica una exoneración definitiva: "Acá no hay cosa juzgada. La cosa juzgada solo tiene ese efecto cuando la decisión la toma un juez. Un Congreso no puede impedir nada más allá de su vigencia".

Nakazaki recordó que este tipo de situaciones ya se han vivido con expresidentes como Pedro Castillo, Vizcarra y Kuczynski. “Con Pedro Castillo comenzaron las investigaciones preliminares, pero sin llegar a proceso durante el ejercicio del cargo”, comentó. Para el abogado, permita investigaciones mientras el mandatario esté en funciones “crea grandes problemas”. Añadió que la única fórmula viable sería que “te investigan, siempre y cuando, por lo menos, te vaquen por incapacidad moral”.

La cirugía de Boluarte y el secreto médico: “Si hubo anestesia general, la fiscalía tiene razón”

El doctor Mario Cabani, cirujano de la presidenta, acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso y afirmó que se allanará al pedido del Ministerio Público para levantar el secreto médico, siempre que así lo autorice un juez. “Así me lleven a la tumba, yo no voy a violar el secreto profesional”, declaró Cabani, pero matizó: “Nos allanamos al pedido de la fiscal de la Nación; se ha solicitado al juez supremo que autorice el levantamiento”.

Nakazaki subrayó la importancia de la historia clínica en esta investigación. “La historia clínica permite el conocimiento pleno del acto médico: qué tipo de anestesia se ha utilizado, cuál ha sido el posoperatorio y responde a la gran pregunta: ¿en algún momento del acto médico la presidenta dejó de ejercer el cargo? Si la respuesta es sí, la fiscalía tiene razón”, enfatizó. También pareció que el juez “con un 99.99% de probabilidad” autorizará el levantamiento del secreto profesional. En cuanto a los pagos y posibles favores entre Cabani y Boluarte, el abogado fue claro: “Si ha ido más allá del acto médico, eso ya es un tema penal: cohecho o tráfico de influencias”.

Finalmente, sobre las modificaciones a la ley de extinción de dominio, Nakazaki sostuvo que se trató de corregir un abuso: "No hay que analizar si algo es fácil o difícil, sino si es jurídico o no. La herramienta de extinción de dominio debe ser complemento del proceso penal, nunca reemplazarlo". Citó el caso de PPK como un “abuso” del sistema, y ​​pidió fortalecer las investigaciones por lavado de activos: “Los fiscales y jueces deben sacar adelante los procesos penales con la misma fuerza con la que defienden la extinción de dominio”.