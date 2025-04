Richard Arce critica estado de emergencia tras crimen de chofer en SMP: "Nos están matando"

El excongresista Richard Arce cuestionó duramente al Gobierno tras el asesinato de un conductor de la empresa 'Aquarius' en San Martín de Porres, ocurrido en pleno estado de emergencia. Según Arce, este crimen pone en evidencia la “incapacidad e incompetencia” de las autoridades para enfrentar la ola de violencia que azota la capital y otras regiones del país.

“Pareciera que no le interesa al Gobierno la situación que estamos viviendo, al extremo de que nos están matando. Ha asumido un ministro del Interior que está en silencio. Es lamentable que al Gobierno no le interese, hay una desidia total. En el caso de los transportistas, la violencia no es nueva y creen que con el estado de emergencia se soluciona”, declaró en entrevista con 2025 en 24 Horas.

En esa línea, Arce comparó la gestión de la presidenta Dina Boluarte con la del expresidente Pedro Castillo, calificándola como “uno de los gobiernos más desastrosos” de la historia reciente. “Si con Castillo nos escandalizábamos por los ministros impresentables que tenía, ahora también los tenemos, pero sumados a una incompetencia funcional. La mayoría de ministros están más enfocados en ser escuderos de Boluarte, quien está involucrada en casos de corrupción”, sostuvo.

SOBRE POLÉMICAS DECLARACIONES DEL MINISTRO MORGAN QUERO

Finalmente, se pronunció por las polémicas declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, quien en las últimas horas señaló que no es necesario contar con docentes de inglés para enseñar fonética a los estudiantes.

"Se lanza con cada hemorragía verbal, además esto no es nuevo, recordemos el caso de las niñas de Awajún, lo más preocupante es que lo hace delante de los escolares, gente con buena formación también pueden llegar a ser mediocres", manifestó.