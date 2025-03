Abogado de Dina Bolaurte afirma que denuncias en su contra son: "construidas sobre farsas"

Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, brindó una entrevista a 2025 en 24 Horas y aseguró que una seria de las denuncias en contra de su defendida están débilmente sostenidas en "farsas".

"No se construye una investigación sobre la base de farsas que por la investigación del Ministerio Público se vienen derrumbando", afirmó el legista quien además asegura que la presidenta nunca se ausentó de sus funciones como máxima mandataria del país.

Juan Carlos Portugal: "No hay delito"

"A mí no me interesa lo que el Ministerio Público pueda decir, lo que me interesa es el termómetro a nivel del juez y el termómetro a nivel del juez es que hoy no hay delito", sentenció el defensor legal de Dina Boluarte con respecto a las investigaciones alrededor de la presidenta.

Además, volvió decir que no ha hablado con su defendida sobre los pagos a la clínica en la que se realizó cirugías: "Es un tema que no he conversado con la presidenta y no lo hago porque para la tesis de la defensa es irrelevante".