Francis Allison sobre perfil de nuevo ministro del Interior: "Debe ser experto, conciliador y dialogante"

El alcalde del distrito de Magdalena del Mar, Francis Allison, señaló que la reciente censura del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, por el Congreso responde a la demanda de la ciudadanía por una estrategia efectiva para combatir la inseguridad y además, sugirió que la proximidad de las elecciones pudo haber influido en estas decisiones.

"Mi total apoyo a Susel Paredes, la calle está hablando y nos estamos acercando a las elecciones. Es la segunda vez que las bancadas del Congreso no le dan apoyo al Gobierno. Fue un grave error político de Dina Boluarte mantener a Santiváñez en el cargo", declaró Allison en una entrevista con el programa 2025 en 24 Horas.

Sobre el perfil del nuevo ministro del Interior, Allison señaló que ningún ministro del actual gabinete estaría capacitado para asumir el Ministerio del Interior. "En el Gabinete no hay nadie que pueda reemplazar a Santiváñez, y no porque sea irremplazable, sino que ninguno de los ministros tiene las cualidades necesarias. El ministro tiene que ser experto en el tema, conciliador, dialogante", expresó.

REFORMA DEL MINISTERIO PÚBLICO

El alcalde de Magdalena también se refirió a la propuesta de un grupo de congresistas para una reforma integral del Ministerio Público. Según Allison, el Congreso no está legitimado para llevar a cabo esta acción debido a las serias acusaciones que pesan sobre algunos legisladores, quienes están siendo investigados por presuntos delitos contra la administración pública, entre otros. "No es el momento de hacer reformas porque este Congreso no está legitimado para reformar la Fiscalía", concluyó.