Richard Arce sobre cirugías de Boluarte: "Hoy debieron presentar una moción de vacancia para la presidenta"

El excongresista Richard Arce afirmó que, tras las denuncias de presuntos favores a allegados del cirujano Mario Cabani, quien habría realizado cirugías estéticas a la presidenta Dina Boluarte, el Congreso de la República debió presentar una moción de vacancia contra la mandataria.

"Con todo lo que se está conociendo y tantas evidencias, fácilmente debieron presentar una moción de vacancia. Por mucho menos se han presentado mociones y se ha vacado a presidentes, ¿Qué espera el Congreso? Es responsabilidad del Parlamento ejercer el control político", cuestionó Arce en entrevista con 2025 en 24 Horas.

En esa línea, el exlegislador sostuvo que este caso demuestra un presunto direccionamiento de puestos públicos desde el Ejecutivo. "Un canje a beneficio es corrupción, tráfico de influencias, suficiente para una vacancia", enfatizó.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS NACIONALES

Finalmente, Arce también expresó su preocupación por la gestión de los recursos nacionales, sugiriendo que este tipo de prácticas podrían afectar la administración del presupuesto público. "Fíjate el nivel de desprecio de las autoridades al manejar el Estado como su chacra. La gente no eligió a Dina Boluarte, me da vergüenza ajena que la presidenta esté actuando de esta manera porque es de Apurímac. No es posible que maneje el país como su chacra, hay que tener decoro al ser funcionario público", dijo.