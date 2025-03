Elio Riera no descarta asumir defensa de Pedro Castillo: "He tenido acercamiento con familiares directos"

El abogado penalista Elio Riera lamentó que el expresidente Pedro Castillo haya decidido iniciar una huelga de hambre en protesta contra el juicio oral que enfrenta por su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Riera señaló que esta decisión evidencia una asesoría jurídica inadecuada y advirtió que no favorece al exmandatario. "El profesor Castillo debe defenderse, esta decisión no le beneficia", afirmó.

En esa línea, el abogado no descartó asumir la defensa legal del expresidente, quien rechazó a su abogado de oficio, y reveló que en los últimos días ha tenido un acercamiento con familiares de Castillo Terrones.

SOBRE GOLPE DE ESTADO

En relación con el delito de rebelión que se le imputa a Pedro Castillo, Riera argumentó que dicho delito no se configuró, ya que ningún policía o militar acató el mensaje del expresidente para alzarse en armas. "El delito no se produjo, existe el mensaje, pero no hay policía que haya hecho caso a Castillo", precisó.