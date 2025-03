La exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, se pronunció tras revelarse el audio de Patricia Muriano, exasistente y examiga de la presidenta Dina Boluarte, quien aseguró que la mandataria se realizó más de una cirugía estética en el 2023 y hasta habría falsificado su historial clínico.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, la extitular del MIMP lamentó este nuevo escándalo que remece al gobierno, y señaló que el país merecía una presidenta mujer con un perfil totalmente distinto al de Boluarte y el de Keiko Fujimori.

"Sí me encantaría una presidenta mujer, pero que no se parezca en nada a Keiko Fujimori y menos a Dina Boluarte. Necesitamos, en primer lugar, una lideresa que no le baje la cabeza a un Congreso donde hay muchos delincuentes", dijo.

SOBRE JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ

Asimismo, Montenegro cuestionó duramente el respaldo y la defensa férrea de Boluarte Zegarra al ministro del Interior, Juan José Santiváñez: "Para ella, Juan José Santiváñez es un referente de ministro eficiente", sostuvo.