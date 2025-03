Christian Salas critica a Adrianzén: “¿Qué hace un premier defendiendo a un ministro investigado?”

El exprocurador anticorrupción Christian Salas se pronunció sobre la decisión de la Fiscalía de la Nación de retirarse de la mesa de trabajo para el Protocolo de Actuación Interinstitucional de Investigación del Delito. Esta medida se tomó en respuesta a la admisión de la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32130 por parte del Tribunal Constitucional.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Salas indicó que si bien este retiro no constituye un delito, sí representa un incumplimiento de la legislación vigente. "El hecho de que se considere que esta ley es inconstitucional no quiere decir que no se acate. Esa ley está vigente. No es un acto de delito o abuso de poder, pero si hay violación a la ley", explicó.

LOS MINISTROS NO SON ABOGADOS

En esa línea, el letrado criticó que el premier Gustavo Adrianzén haya salido a defender al ministro Juan José Santivañez asegurando que el titular del Mininter es víctima de acoso político tras las últimas investigaciones periodísticas que lo involucran en presuntos actos de corrupción y luego que la Fiscalía haya allanado la vivienda de Santiváñez.

"¿Para la ciudadanía es claro que hay una lucha de poderes lamentablemente, aquí no hay buenos ni malos, las autoridades están equivocados, hay razones para investigaciones a Santiváñez sí, la Fiscalía también se está equivocando sí al politizar el caso, pero hay que decir que los ministros no son abogados, preguntó ¿Qué hace un premier defendiendo a un ministro que está siendo investigando?", manifestó.