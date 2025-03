Ricardo Márquez sobre prohibir candidatura de sentenciados: "Queremos elecciones transparentes"

El exvicepresidente y expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) e integrante del colectivo 'Peruanos de Estado', Ricardo Márquez, respaldó la propuesta presentada por su agrupación ante el Congreso que busca prohibir que personas condenadas por delitos graves, como extorsión y rebelión, puedan postular a la presidencia de la República.

"Queremos que el próximo proceso electoral sea transparente. Nos preocupa que personas con sentencias por delitos graves puedan ser candidatos a la presidencia", señaló Márquez en una entrevista con 2025 en 24 Horas.

Asimismo, enfatizó que no es necesario ser especialista en derecho para comprender que una persona con antecedentes penales no debería aspirar al más alto cargo del país. "No tiene sentido. Tenemos que poner en agenda este tema, que es importantísimo", afirmó.

DESCARTA FINES POLÍTICOS

Finalmente, Márquez descartó que esta propuesta tenga fines políticos o electorales. "No pretendemos entrar a la política, pero hemos identificado vacíos legales que deben resolverse antes de las elecciones", aseguró.