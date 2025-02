Andrés Gómez de la Torre: "Más que debilitada, la DINI está manoseada y la crisis se va agravando"

El analista de seguridad, defensa e inteligencia, Andrés Gómez de la Torre, advirtió sobre la crisis crónica del sistema de inteligencia nacional, reflejada en la constante rotación de directores en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), que en los últimos tres años ha tenido cuatro jefes.

"Nos revela que estamos en una crisis crónica del sistema de inteligencia nacional. Tenemos cuatro jefes en el Gobierno de Dina Boluarte, pero hay que ser sinceros en que ha recibido un añico de inteligencia de Pedro Castillo", declaró Gómez de la Torres en entrevista con 2025 en 24 Horas.

El especialista comparó esta situación con la de Ecuador, donde en los últimos cuatro gobiernos se han nombrado 14 directores de inteligencia, en un intento por frenar el avance del crimen organizado y el narcotráfico.

FUNCIÓN DE LA DINI

Asimismo, explicó que la función de la DINI es proveer inteligencia estratégica para la toma de decisiones, más no ejercer labores operativas. "No tiene facultades de captura, alerta pero no ejerce labores de policía operativa", precisó.