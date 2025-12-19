Julio Rodríguez sobre José Domingo Pérez: "Ha sido un activista político y lo está demostrando"

El abogado penalista, Julio Rodríguez, se pronunció tras la audiencia del Poder Judicial donde se evaluó si se aplicaba o no la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que ordenó el archivo de la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el marco del caso "Cócteles".

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el letrado señaló que el juez a cargo de llevar el caso fue "extremadamente concesivo", en poner a debate el fallo del TC, pues considera que debió aplicarse directamente.

"Yo no veo posibilidad alguna (de que el PJ no reconozca el fallo del TC), es más, yo creo que el juez ha sido extremadamente concesivo al haber convocado audiencia, esto no necesitaba ninguna audiencia", dijo.

SOBRE JOSÉ DOMINGO PÉREZ

En ese sentido, Julio Rodríguez criticó duramente la exposición del fiscal José Domingo Pérez, quien durante la audiencia aseguró que el juez a cargo "no tiene la competencia para dictar resoluciones de archivo".

"Este es un fiscal que ha sido un activista político y lo está demostrando ahora porque sus argumentos carecen de sustento legal (...) no puede comportarse de esa manera irreverente e irrespetuosa", sostuvo.