César Nakazaki sobre Martín Vizcarra: "La probabilidad de condena en su caso es muy alta"

El abogado penalista, César Nakazaki, se pronunció tras el inicio de la fase de alegatos finales en el juicio oral contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, en el marco del proceso que se le sigue por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el letrado señaló que, teniendo en cuenta las evidencias de la Fiscalía y el aporte de los colaboradores, existe una probabilidad "muy alta" de que el exjefe de Estado sea sentenciado a prisión.

"Todos los peruanos vemos semanalmente en las audiencias que se ha ido consolidando que la constructora Obrainsa, que la constructora Ipsa, celebraron pactos de corrupción y hubo pagos de sobornos, incluso reforzados por el exministro Hernández que es una persona sumamente cercana a Martín Vizcarra, entonces, la probabilidad de condena en su caso es muy alta", dijo.

SENTENCIA A FINES DE NOVIEMBRE

Para César Nakazaki, el Poder Judicial (PJ), estaría emitiendo su sentencia del caso a fines del presente mes, precisando que lo más probable es que sea una sentencia condenatoria contra Vizcarra Cornejo: "Es muy próxima la sentencia", sostuvo.