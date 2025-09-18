James Rodríguez sobre "Chibolín": "Aún se mantiene la prisión preventiva por el caso lingotes de oro"

El abogado penalista, James Rodríguez, se pronunció luego que el Poder Judicial (PJ) ordenó la liberación del conductor de TV, Andrés Hurtado, por vencimiento de mandato de prisión preventiva en su contra en el proceso por presunto tráfico de influencias.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el letrado señaló que una posible liberación de alias "Chibolín" podría entorpecer el desarrollo de las investigaciones que involucran a la exjefa de Migraciones, Roxana del Águila, por un presunto favorecimiento al futbolista Roberto Siucho.

"Va a ser muy difícil, seamos claros, va a ser muy difícil, si se le ordena la libertad, que el señor Hurtado se presente a la investigación. Creo que tiene bastante arraigo en un país que no es el nuestro, estamos hablando de Estados Unidos", dijo.

OTRA PRISIÓN PREVENTIVA

No obstante, James Rodríguez recordó que Hurtado Grados cuenta con otra prisión preventiva en su contra por el caso lingotes de oro, por tal motivo, su salida de prisión no se daría hasta el 2026, que es donde vence el plazo de esta segunda medida.