Aníbal Quiroga: "A la JNJ le faltan dientes, ha ordenado una reposición y simplemente no la acatan"

El abogado constitucionalista, Aníbal Quiroga, se pronunció luego que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) remitió un oficio a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitándose la reposición en el más breve plazo de Patricia Benavides como fiscal suprema.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el también decano de la Facultad de Derecho de la UCV cuestionó la negativa de la titular del Ministerio Público en acatar la reposición de Benavides y señaló que esto evidencia que a la JNJ "le faltan dientes".

"Alguien en el Ministerio Público se resiste a acatar las órdenes de la autoridad [...] antes cuando la Junta decía algo todo el mundo la acataba, ahora se ha evidenciado que a la JNJ le faltan dientes porque ha ordenado una reposición y simplemente no la acatan", dijo.

SANCIÓN

En ese sentido, Aníbal Quiroga precisó que Espinoza Valenzuela podría ser sancionada por desacato a la autoridad, ya sea por parte de la misma JNJ o mediante una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.