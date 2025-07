El abogado penalista, Julio Rodríguez, se pronunció luego de que agentes de la Policía Nacional detuvieron a un sujeto que ingresó al baño de mujeres del colegio Mater Purísima de Miraflores vestido de mujer durante un desfile cívico por Fiestas Patrias.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el letrado señaló que el hombre, identificado César Iván Araujo Córdoba cometió una "violación a la intimidad" al grabar a los escolares sin el consentimiento de sus padres.

"Evidentemente hay violación a la intimidad y evidentemente los menores de edad están protegidos en una situación clarísima de intangibilidad. Yo no puedo grabar a un menor de edad ni siquiera en la calle si sus padres no me lo autorizan", dijo.

¿CUÁNTOS AÑOS PODRÍA IR PRESO?

En ese sentido, Rodríguez precisó que el intervenido podría recibir una pena máxima de hasta 4 años de pena privativa de la libertad, sin embargo, indicó que no corresponde el delito de violación de domicilio por haber ingresado al colegio.