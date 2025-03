Pedro Castillo es dado de alta y regresa al penal de Barbadillo tras sufrir descompensación

El expresidente Pedro Castillo fue trasladado de emergencia al Hospital II de Vitarte debido a una descompensación que habría sido provocada por la huelga de hambre que acata desde el 10 de marzo en rechazo al juicio oral en su contra por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Ante ello, la defensa pública de Castillo solicitó la suspensión de la audiencia debido a la ausencia del expresidente, sin embargo, este pedido fue desestimado por los magistrados de la Sala Penal Especial quienes argumentaron que fue el propio Castillo quien provocó su mal estado de salud.

En este contexto, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, recomendó al expresidente someterse a los reglamentos penitenciarios. "Que una persona decida no tomar agua o comer es una decisión personal. Nadie puede obligar a un interno a comer, exhortamos a todos los internos, en particular a Castillo, a que se someta a los reglamentos previstos y no politizar su situación", expresó.

CASO BETSSY CHÁVEZ

Por otro lado, el caso de la exprimera ministra Betssy Chávez, quien también enfrenta un juicio oral por el golpe de Estado orquestado por Pedro Castillo, ha generado polémica. Raúl Noblecilla, abogado de Chávez, denunció que su patrocinada fue víctima de una "tortura". Esta denuncia fue respaldada con el informe de un médico legista, quien confirmó que la exprimera ministra presenta evidentes señales de golpes.